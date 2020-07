Loki: la serie non dovrebbe subire ritardi

Secondo ultime indiscrezioni, la serie su Loki non dovrebbe subire ritardi e uscire nel 2021 su Disney+. Molti fan hanno iniziato a preoccuparsi quando la produzione su più progetti si è fermata a seguito della pandemia di coronavirus. The Hollywood Reporter afferma invece che la serie debutterà sempre nel 2021 come deciso attualmente. Riguardo invece WandaVision sembra che arriverà nel 2021, invece The Falcon e il Winter Soldier potrebbe ancora farcela per il 2020.

Richard E.Grant nel cast di Loki?

Il sito americano Variety, di recente, ha svelato che l’attore Richard E.Grant entrerà nel cast di Loki unendosi a Tom Hiddleston. Le fonti non hanno rivelato però il ruolo dell’attore britannico. Conoscendo i suoi trascorsi, non è da escludere che possa vestire i panni di un villain. Altra ipotesi concreta, considerando la quasi certa presenza della Time Variance Authority (TVA), è quella di vederlo nel ruolo di Mr. Alternity. Negli ultimi anni Richard E. Grant ha partecipato all’ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, come General Pryde. Inoltre ha interpretato Izembaro nella serie TV de Il Trono di Spade mentre è stato Simon Bricker nella serie di culto Downton Abbey. Fino ad arrivare a vistire i panni della Grande Intelligenza in Doctor Who.

Ricordiamo che nel cast di Loki ci sono anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sophia de Martino. Michael Walrdron sarà autore e produttore dello show, mentre Kate Herron sarà la regista di tutti gli episodi, oltre a essere coinvolta come produttrice esecutiva. Di recente riguardo lo show è uscita una indiscrezione davvero interessante. Secondo un tweet pubblicato da Jacob Fisher di Discussing Film, una giovane Sylvie Luston starebbe per unirsi allo show. Notizia che verrebbe confermata anche dalla lista del cast su IMDB Pro, un servizio che può essere modificato solo da utenti verificati. Qui la giovane attrice Cailey Fleming viene indicata come interprete della “giovane Sylvie”. Nonostante tali indizi, è presto per dare certezza a questo che, ad ora, rimane un rumor.