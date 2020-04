Loki tornerà in Thor: Love and Thunder?

A Taika Waititi, protagonista di una lunga chiacchierata con i fan, è stato chiesto se Loki apparirà nel film Thor: Love and Thunder. Dal momento in cui Loki si impossessa del Tesseract in Avengers: Endgame, i fan hanno infatti iniziato ad ipotizzare la presenza del Dio dell’Inganno nel futuro dell’MCU. In merito Waititi ha fatto sapere: “Oh, sì… Non posso dirlo. Se avessi voluto uccidere Loki per qualche motivo, avrei chiesto e Marvel avrebbe potuto rispondermi che gli serviva per Infinity War. Di solito è così che scopro cosa succederà”.

Ad oggi non ci sono certezze sul destino di Loki. Da quanto intravisto dalle foto dal set e dal primo teaser della serie dedicata al Dio dell’Inganno, è probabile che l’Asgardiano sia stato preso in custodia dagli agenti del Time Variance Authority dopo la sua fuga in Avengers: Endgame.

Loki e i dettagli della serie tv

Intanto ricordiamo che la serie TV Marvel Studios Loki sbarcherà nei primi mesi del 2021 sul servizio streaming Disney+. Il sito americano Variety, oltre la data di uscita, ha anche svelato che l’attore Richard E.Grant entrerà nel cast unendosi a Tom Hiddleston. Nel cast troviamo inoltre Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sophia de Martino. Michael Walrdron sarà autore e produttore dello show, mentre Kate Herron sarà la regista di tutti gli episodi, oltre a essere coinvolta come produttrice esecutiva. Di recente riguardo lo show è uscita una indiscrezione davvero interessante.

Secondo un tweet pubblicato da Jacob Fisher di Discussing Film, una giovane Sylvie Luston starebbe per unirsi allo show. Notizia che verrebbe confermata anche dalla lista del cast su IMDB Pro, un servizio che può essere modificato solo da utenti verificati. Sylvie Luston è conosciuta nei fumetti come la seconda incantatrice ma, a differenza di Amora, l’incantatrice originale, Sylvie non è un’asgardiana con abilità acquisite in maniera naturale.