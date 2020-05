Looney Tunes Cartoons, ecco il folle trailer dello show HBO Max

La nuova serie della Warner Bros. Animation, Looney Tunes Cartoons, debutterà su HBO Max il 27 maggio. Gli episodi, 80 da undici minuti ciascuno, comprendono dei cortometraggi di diversa lunghezza. HBO Max ha rilasciato un folle trailer per il nuovo show tutto da gustare.

Questi i doppiatori dello show: Eric Bauza doppia Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin il Martian e Titty; Jeff Bergman presta la voce a Elmer Fudd, Sylvestro e Ralph Wolf; Bob Bergen è Porky Pig. Fred Tatasciore doppia Yosemite Sam, Gossamer e Sam Sheepdog, mentre Candi Milo è la doppiatrice di Nonna e Michael Ruocco di Beaky Buzzard.

Intanto, per festeggiare i 75 anni dalla creazione di Yosemite Sam, è stato rilasciato un corto dal titolo Pest Caster che vede tra i protagonisti proprio il pistolero baffuto. Nel corto Bugs Bunny (Bauza) vuole trascorrere una bella giornata in un parco divertimenti. Nello stesso luogo c’è anche Yosemite Sam (Fred Tatasciore), che proverà in tutti i modi a negare il divertimento al suo nemico.

HBO Max debutterà il 27 maggio negli USA

Looney Tunes Cartoons è una serie televisiva d’animazione sviluppata da Peter Browngardt e prodotta dalla Warner Bros. Animation, basata sui personaggi delle serie Looney Tunes e Merrie Melodies. La serie ha fatto il suo debutto mondiale al Festival internazionale del film d’animazione di Annecy il 10 giugno 2019.

WarnerMedia ha svelato la data di lancio della sua piattaforma streaming, HBO Max, prevista per mercoledì 27 maggio negli USA. In un comunicato stampa, la società ha dichiarato che il servizio verrà lanciato con “10.000 ore di contenuti premium insieme a diverse nuove serie e spettacoli originali”. Per poi aggiungere: “Il primo è Love Life, presentato come “la prima serie di sceneggiature a figura intera con protagonista la nominata agli Oscar® Anna Kendrick” e “una nuova interpretazione di una serie di antologie per commedie romantiche”. Il tutto a un prezzo mensile di $14.95. Chi si è abbonato a HBO tramite i servizi di AT&T’s TV e DirecTV avrà accesso immediato senza costi aggiuntivi.