Lord of the Rings: il giovane Ned Stark di Game of Thrones nel cast!

Un nuovo nome si aggiunge al cast di Lord of the Rings, la serie Amazon ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien. Si tratta di Robert Aramayo, volto noto agli appassionati di show fantasy. L’attore infatti prima di partire per la Terra di Mezzo per Lord of the Rings, ha fatto una visita anche a Westeros, interpretando un giovane Ned Stark in Game of Thrones. Due viaggi in altrettanti dei mondi fantasy più amati nella storia del genere.

Lord of the Rings trova il suo protagonista nel giovane Ned Stark!

Stando a quanto riportato, Aramayo avrà un ruolo piuttosto centrale nella nuova serie TV. La sua parte infatti è quella che originariamente era stata affidata a Will Poulter, attore noto al grande pubblico anche grazie alla sua partecipazione al film interattivo Bandersnatch di Black Mirror.

Ancora non ci sono informazioni dettagliate su quale sia effettivamente questo ruolo. Sembra che le ipotesi che si trattasse di una versione ‘giovane’ dell’elfo Elrond fossero infondate. Da quanto rivelato attualmente infatti questo personaggio si chiamerà Beldor e sarà un giovane eroe. Non essendoci particolari dettagli su ciò che avverrà nello show, è difficile immaginare quale sarà il suo contributo alle nuove avventure.

Quello che è certo è che gli Amazon Studios hanno già grande fiducia in questo progetto. Nonostante le riprese non siano ancora lontanamente iniziate (ma lo faranno entro l’anno) Lord of the Rings ha già una seconda stagione confermata e progetti a lunghissimo termine. Nel cast, oltre a Robert Aramayo, sono già stati annunciati Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark che interpreterà una giovane Galadriel.

Cosa ne pensate? Vi piace l’idea di questo ‘crossover’ tra il giovane Ned Stark di Game of Thrones e Lord of the Rings? E soprattutto, cosa vi aspettate da questo show, in lavorazione da tantissimo tempo ormai?