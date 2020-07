LOST: svelati i piani originali per la serie

Damon Lindelof ha rivelato che Lost avrebbe potuto concludersi dopo appena tre stagioni. La serie è terminata invece dopo sei stagioni, diventando un vero e proprio cult. Lindelof ha spiegato nel dettaglio come si sono svolti i fatti: “Le conversazioni riguardanti la conclusione dello show erano iniziate fin dal pilot. Uno degli appunti che stavamo ricevendo dalla ABC era ‘Quando risolverete questi misteri? E una volta che risolverete questi misteri, perché le persone continueranno a guardare lo show?’. E il primo livello di questa situazione era ‘Bene, introdurremo nuovi misteri durante le stagioni”.

Lindelof ha allora continuato: “Quindi per ogni domanda a cui daremo risposta speriamo di gettare le basi per un altro mistero coinvolgente. Se otteniamo quell’equilibrio nel modo giusto non si accumuleranno’. Penso si possa dire che non ci siamo riusciti”. Ha dunque spiegato che fin dall’inizio c’erano tantissimi misteri nella serie. Quindi: “Dovevamo rispondere a queste cose entro la fine della prima stagione e poi della seconda, e poi lo show in pratica doveva concludersi dopo tre anni. Quello era il pitch iniziale e non l’hanno nemmeno ascoltato”. I responsabili di ABC avevano infatti altri progetti: “Avevano detto: ‘Capite quanto sia difficile avere uno show che le persone vogliano vedere? E che le persone apprezzino? Quindi perché concluderla? Non si terminano serie che le persone stanno guardando”, ha allora concluso Lindelof.

La serie è stata una delle più costose nella storia della televisione

Ricordiamo che Lost è una serie televisiva statunitense creata da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber e prodotta da ABC, Bad Robot Productions e Grass Skirt Productions dal 2004 al 2010. La sceneggiatura è stata scritta da Abrams, Lindelof e Lieber, mentre la colonna sonora è stata composta da Michael Giacchino. I produttori esecutivi sono Abrams, Lindelof, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Jack Bender e Carlton Cuse. Le riprese si sono svolte principalmente sull’isola di Oahu (Hawaii). La serie rappresenta una delle produzioni più costose nella storia della televisione.