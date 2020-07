Lovecraft Country è una delle serie TV più attese del prossimo futuro. Lo show HBO ha tutte le carte in regola per incuriosire gli appassionati e quanto mostrato poco fa sembra confermarlo. In attesa del panel dedicato al [email protected] infatti, è arrivato il trailer ufficiale di Lovecraft Country, che potete vedere qui di seguito. Tanti i contenuti interessanti, che faranno rabbrividire (scegliete voi se di paura o di curiosità) gli amanti delle serie TV.

Lovecraft Country, il trailer ufficiale è qui

Questo progetto unisce due nomi molto apprezzati dell’intrattenimento attuale. Il primo è J. J. Abrams che ha lavorato, anche tramite la propria casa di produzione, su tanti show e film che hanno conquistato il grande pubblico. Il secondo è Jordan Peele, comico, regista e sceneggiatore che ha stupito tutti pochi anni fa con Scappa – Get Out e recentemente con Us. Entrambi sono coinvolti in questo show nel ruolo di produttori esecutivi.

Lovecraft Country seguirà la storia di Atticus Black, un appassionato di fantascienza afroamericano negli anni ’50. Insieme a lui ci sarà suo zio George che lo accompagnerà in un viaggio alla ricerca del padre. I protagonisti si troveranno in mezzo a tanti orrori nel percorso. alcuni sono assolutamente umani, visto anche il periodo di ambientazione; altri sono decisamente oltremondani e già se ne vede qualche piccolo assaggio…

Cosa ne pensate? VI ha incuriosito questo trailer di Lovecraft Country? L’appuntamento con il primo episodio è per il 16 agosto!