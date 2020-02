LSD Comics, un racconto a fumetti per smartphone

Nel continuo dibattito su quale supporto sia il migliore, tra cartaceo e digitale, nasce un’applicazione che vuole unire queste due anime. Paliamo di LSD Comics, un racconto a fumetti realizzato appositamente per smartphone e tablet.

L’applicazione unisce musica e disegni, accompagnando di fatto il lettore durante tutta la narrazione, supportata inoltre da piccole animazioni video. LSD Comics è stato scritto e disegnato da Alessandro Bacchetta ed è disponibile per dispositivi Android e Ios.

LSD Comics. Unione di musica e fumetto

Il racconto ci porterà a conoscere il giovane Edoardo. Nella vita del nostro protagonista tutto sembra andare per il verso sbagliato: la fidanzata lo ha appena scaricato e Napoleone, fedele compagno a quattro zampe, è scomparso da poco. L’apatia colpisce Edoardo, ma l’incontro con dei misteriosi uomini lo porterà a compiere un viaggio di redenzione e comprensione dei propri desideri.

LSD Comics è un racconto che unisce elementi quotidiani, la perdita di un amore e la comprensione dei propri sentimenti, con altri del tutto surreali. La magia, il mistero ed un’avventura fra pirati e bimbi perduti saranno il giusto apporto per rendere il racconto vigoroso ed avvincente.

Pensato appositamente per essere fruito sugli schermi di smartphone e tablet, la narrazione di LSD Comics trae forza e vigore dall’accompagnamento musicale. Una componente studiata appositamente per sottolineare alcuni passaggi del racconto, così come le animazioni, capaci di rendere vivo il racconto di Edoardo.

Scritto e disegnato da Alessandro Bacchetta, la storia è stata sonorizzata e musicata da Michele Mandrelli e Marco Lazzeri, sviluppata da No Fox Given (Loris Carletti, Simone Gabrielli e Gabriele Pecchioni). Attualmente disponibile in lingua italiana, francese ed inglese, nel prossimo futuro ci potrebbero essere nuovi racconti che seguono il filone aperto da questa prima storia.

Per scoprire tutti i dettagli del progetto LSD Comics vi consigliamo di visitarne il sito ufficiale o la pagina Facebook.