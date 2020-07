Luca: il nuovo film Pixar racconta l’Italia

Pixar Animation Studios ha annunciato oggi che la sua prossima uscita cinematografica sarà Luca. Diretto dal candidato all’Oscar® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), Luca arriverà nei cinema statunitensi il 18 giugno 2021. Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione narra la storia di un giovane ragazzo. Quest’ultimo vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico. Ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo. Luca è in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Enrico Casarosa parla del film

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca“, ha dichiarato il regista Enrico Casarosa. “Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Enrico Casarosa si trasferisce all’età di 20 anni a New York per studiare animazione alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology. Inizia a lavorare come storyboard artist per L’era glaciale e Robots presso i Blue Sky Studios. Oltre ad essere designer di alcune serie TV per Disney Channel. In seguito comincia a lavorare per la Pixar Animation Studios, come storyboarder artist, con Cars – Motori ruggenti, Ratatouille e Up, questi ultimi due vincitori dell’Oscar (Academy Award) come miglior lungometraggio d’animazione. Nel 2011 debutta come regista con il cortometraggio La luna, corto trasmesso davanti alle copie del lungometraggio Pixar Brave (2012). Grazie a quest’ultimo progetto con la Pixar, riceve la sua prima nomination al Premio Oscar.