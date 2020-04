Luca Guadagnino dirigerà un film su Il Signore delle Mosche...

La Warner Bros. ha in progetto un nuovo adattamento cinematografico del romanzo del 1954 Il signore delle mosche, che vedrà al timone il regista di Chiamami col tuo nome Luca Guadagnino. Secondo il portale The Hollywood Reporter, Guadagnino – oltre alla regia – produrrà il film insieme a Marco Morabito. Il giovane romanziere Patrick Ness è arruolato per scrivere la sceneggiatura. Lindsey Beer, Ginevra Robertson-Dworet e Nicole Perlman della società di produzione Known Universe saranno produttrici esecutivi.

Il film è l’adattamento del romanzo di William Golding

Il Signore delle Mosche di Guadagnino segnerà l’ultimo adattamento cinematografico dal vivo del romanzo originale di William Golding. Adattamenti precedenti includono il film del regista Peter Brook del 1963 e il film del regista Harry Hook del 1990. Prima di questo annuncio la Warner Bros. aveva rivelato piani per un riavvio del film che reinventava la storia con un cast femminile. Progetto accantonato a favore di un adattamento più fedele.

Di cosa parla Il signore delle mosche?

Il signore delle mosche (titolo originale Lord of the Flies) è il più celebre romanzo, nonché la prova d’esordio, dello scrittore inglese William Golding. Premio Nobel per la letteratura 1983. Il libro ha come protagonisti un gruppo di ragazzi britannici bloccati su un’isola disabitata e racconta il loro disastroso tentativo di autogovernarsi. Scritto nel 1952, fu pubblicato due anni dopo, non riscuotendo molto successo: negli USA vendette meno di 3000 copie nel 1955 prima di andare esaurito.

Tuttavia, l’opera divenne un bestseller con 14 milioni di copie vendute nei soli paesi anglofoni, favorito dal grande successo della pubblicazione in edizione economica negli Stati Uniti nel 1959. Il tutto è ambientato nel mezzo di una non specificata guerra nucleare: viene descritta passo a passo la discesa nella barbarie di un gruppo di studenti ordinari e dei membri di un coro musicale, abbandonati a se stessi in un luogo paradisiaco totalmente separato dalla moderna civiltà.