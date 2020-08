Lucca 2020, confermata l’assenza dei padiglioni

Il Lucca 2020 Changes non avrà i padiglioni. La conferma arriva attraverso un comunicato che recita: “Il 10 luglio abbiamo annunciato che il Festival si farà ma sarà diverso”. Cioè: “L’evento annuale dedicato al fumetto, al gioco e alle nuove forme di storytelling non si terrà nelle modalità consuete e, come anticipato durante la commissione consiliare del 20 luglio presieduta dal vice sindaco della città di Lucca, Giovanni Lemucchi, confermiamo che l’edizione 2020 non prevede i padiglioni con gli stand”. Ma: “In città saranno organizzati solo eventi dal vivo a numero chiuso (spettacoli, presentazioni, performance) negli auditorium e nei palazzi storici”.

I Campfire saranno una grande novità

Inoltre si precisa che: “Sarà una manifestazione diversa che porterà lo spirito di Lucca in tutta Italia attraverso i Campfire: una fitta rete di fumetterie, librerie e negozi di giochi”. Arriva l’invito: “Un festival amplificato a cui si potrà partecipare anche grazie alla programmazione digitale e a un nuovo straordinario luogo radiotelevisivo. Lucca Comics & Games cambia pelle, e vi aspetta a fine ottobre da casa e dal vivo, a Lucca e nei Campfire: Lucca Changes”.

La grande novità saranno quindi i Campfire. Grazie a questi Lucca Comics & Games 2020 potrà diventare un grande festival diffuso su tutto il territorio nazionale. Per farlo si coinvolgeranno i principali negozi specializzati in fumetto (qui il form per proporsi), giochi e narrativa fantasy. Ci saranno attività coordinate che permetteranno alla community di restare unita, anche a distanza. Lucca Comics & Games 2020 si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre. Edizione inconsueta, a partire dalla data di inizio – posticipata di un giorno rispetto a quanto annunciato a fine 2019 – e perché prevede 4 eventi in 1, sempre ricca di contenuti, nel rispetto della sicurezza e della salute della community: autori, espositori, visitatori; ma anche cambiata e diversa da come tutti la conosciamo.