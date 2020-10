Lucca Changes 2020 sarà completamente digitale

Per rispettare il nuovo DPCM presentato dal Presidente Conte per contenere la pandemia da COVID-19, l’edizione Changes di Lucca Comics & Games 2020 si terrà completamente in versione digitale. Il festival che si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre, offre al pubblico la possibilità di seguire gli eventi direttamente da casa propria: sarà possibile seguirli in streaming o sui canali RAI.

Scopriamo insieme dove poter seguire gli eventi.

Lucca Changes 2020: eventi online

Ora il pubblico potrà assistere gratuitamente e digitalmente agli eventi che avrebbero dovuto seguire direttamente da Lucca. Gli organizzatori hanno confermato che tutti gli eventi del programma digitale saranno disponibili attraverso le più note piattaforme di streaming e grazie a RAI.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, potete visitare il sito di Lucca Comics, che quotidianamente viene sistemato e aggiornato.

Come annunciato qualche giorno fa durante la conferenza stampa, la biglietteria è chiusa e il team di Lucca si impegnerà affinché tutti i biglietti vengano rimborsati. Per scusarsi dell’inconveniente, inoltre, chiunque richiederà il rimborso per gli eventi cancellati avrà diritto ad una riduzione del titolo di accesso valido per l’edizione 2021 del Lucca Comics & Games.

Questa facilitazione sarà inoltre estesa anche a tutti coloro che hanno acquistato il Campfire Pass 2020 di Lucca Changes.

Per concludere tutte le novità editoriali saranno invece disponibili su Amazon, attraverso il Lucca Store tramite la rete dei 115 campfire con la ricca offerta di uscite e anteprime dei prodotti. Infine sullo store online di Inuit Bologna sarà disponibile la selezione di titoli dell’autoproduzione e della microeditoria italiana e straniera.

