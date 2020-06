Si aprono ufficialmente le iscrizioni a Lucca Project Contest, iniziativa che da sedici anni punta a valorizzare i nuovi talenti del fumetto nostrano. Grazie a questo progetto, tantissimi artisti italiani avranno l’opportunità di approdare nelle librerie di tutta Italia e fare così il proprio ingresso nel mercato editoriale. Il tutto supportato da Edizioni BD, che collabora con l’iniziativa.

Lucca Project Contest 2020, ecco tutti i dettagli

Quest’anno il concorso si rinnova in diversi aspetti, confermandosi come un appuntamento imperdibile per le nuove leve del fumetto tricolore. Si parte già nella fase di selezione: non solo le opere dovranno pervenire in formato digitale, ma la giuria che sceglierà le più interessanti è più ricca quest’anno. Tra gli esperti infatti sarà presente anche Giuseppe Camuncoli, autore di grande fama a livello internazionale.

Dopo la preselezione dei 30 lavori più interessanti ci sarà una seconda fase, a cui accederanno solo 15 progetti. Questi avranno una mostra dedicata per dare loro grande pubblicità e tra di loro emergerà il vincitore del concorso e le due menzioni speciali.

La novità più grande vede però l’assegnazione ai vincitori di un contratto per la realizzazione dell’opera, con un compenso di 2.200 euro. Un aiuto concreto al mondo del fumetto italiano e alla sua crescita. A supportare l’iniziativa ci sarà anche un importante partner istituzionale. Stiamo parlando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il sostegno arriverà nell’ambito della XX Settimana della Lingua italiana nel mondo, incentrata proprio sul tema L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti.

Le iscrizioni a Lucca Project Contest 2020 sono aperte da pochi giorni e sarà possibile partecipare fino al 20 agosto. Per maggiori informazioni e per prendere parte all’iniziativa, vi invitiamo a visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale di Lucca Comics & Games.

E voi cosa ne dite? Siete pronti a tuffarvi in questa nuova avventura?