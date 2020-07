Lucifer 5: in arrivo un episodio noir

I fan di Lucifer potrebbero restare sorpresi dando un’occhiata alle prime foto della quinta stagione in arrivo su Netflix il prossimo 21 agosto con i primi otto episodi. Le immagini anticipano uno degli episodi più attesi visto che i protagonisti faranno un viaggio nel tempo per sbarcare in una Los Angeles degli anni ’40. Le immagini, logicamente in bianco e nero, regalano diverse anticipazioni riguardo quest’episodio davvero speciale. Si tratta del quarto della quinta stagione, dal titolo It Never Ends Well for the Chicken, e vuole essere un omaggio al genere noir.

La puntata narra del viaggio del protagonista interpretato da Tom Ellis negli anni ’40 per scoprire il passato di Maze. A Entertainment Weekly il co-showrunner della serie Joe Henderson ha spiegato: “Ogni volta che giochi con i flashback la domanda che ti poni è sempre ‘quale epoca potrebbe rispecchiare un personaggio?” Per poi aggiungere: “Gli aspetti più interessanti dei film noir sono le storie poliziesche ma Lucifer non è ancora un detective. Quindi quello che vedremo è, per certi versi, il primo caso di Lucifer”. Per poi concludere: “C’è un caso, c’è un mistero da risolvere ma il noir farà semplicemente da filtro al linguaggio della nostra serie”.

Lucifer rinnovata per una sesta stagione

Di recente Netflix, dopo l’annuncio della data della quinta stagione di Lucifer, ha sorpreso i fan con una notizia bomba. La serie con Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi è stata infatti rinnovata ufficialmente per una sesta e ultima stagione. Il servizio streaming ha dato l’annuncio attraverso un post su Twitter. Questo il contenuto: “È stato il diavolo a farcelo fare. Lucifer tornerà per una sesta e ultima stagione. Ultima ultima eh”. Resta da capire quanti episodi comporranno lo show e se anche in questo caso la stagione verrà divisa in due parti.