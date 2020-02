Lucifer: buone probabilità per il rinnovo!

Buone notizie arrivano per chi spera nella sesta stagione di Lucifer. Michael Ausiello di TV Line ha svelato che le trattative aperte da Netflix per la realizzazione del nuovo capitolo dello show sono infatti a buon punto. L’indiscrezione era emersa a metà febbraio con Netflix che aveva iniziato a discutere con la Warner Bros TV sulla possibilità di far proseguire lo show.

Ausiello ci riferisce che, allo stato attuale, entrambe le parti sono molto fiduciose nei confronti del rinnovo e che la nuova aggiuntiva dovrebbe essere composta dai 10 ai 13 episodi. La serie che vede Tom Ellis nel ruolo del ‘Signore degli inferi’ aveva ricevuto il via libera per la realizzazione della quinta e ultima stagione lo scorso giugno. Decisione che ha portato molti dubbi visto il grande successo ottenuto dalla serie. A conferma di ciò è stato il fatto che la serie sia stata il titolo in streaming più popolare del 2019.

La quinta stagione di Lucifer è composta da sedici episodi

Ricordiamo che la quinta stagione di Lucifer è formata da sedici episodi. La stagione arriverà su Netflix divisa in due parti da otto episodi ciascuna. L’ultimo ciclo di episodi di Lucifer, dunque, conterà 15 puntate dalla durata oscillante tra i 40 e i 50 minuti e vedrà un mid-season tra l’ottava e la nona. Un’intera puntata sarà in stile musical. L’episodio, interamente in bianco e nero, sarà ambientato in un universo alternativo degli anni ’40 nel quale Lucifer canterà canzoni dell’epoca. Negli ultimi episodi ci sarà spazio anche per Tricia Helfer nel ruolo di Charlotte.

Lucifer è una serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica. È sviluppata da Tom Kapinos e trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television. Costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman.