Lucifer: Dennis Haysbert sarà Dio nella prossima stagione

Il portale Entertainment Weekly riporta che Dennis Haysbert vestirà i panni di Dio nella quinta e ultima stagione di Lucifer per Netflix. L’attore prenderà il posto del co-creatore del personaggio Neil Gaiman che ha prestato la sua voce a Dio nella terza stagione dello show. Haysbert sarà quindi il padre di Lucifer (Tom Ellis) e di Amenadiel (D.B Woodside). Lo showrunner di Lucifer Joe Henderson ha espresso tutta la sua felicità per la scelta ricaduta su Hysbert, considerato l’attore migliore per la parte da interpretare. Come spiegato dallo stesso Henderson, è stato messo in cima alla lista delle preferenze.

Lucifer, i dettagli dell’ultima stagione

Di recente Tom Ellis ha svelato che i 16 episodi della Stagione 5 non saranno mostrati tutti insieme ma ci sarà una pausa fra una metà e l’altra. Questa la sua spiegazione: “Netflix rilascerà otto episodi e poi ci sarà una piccola pausa”. L’attore ha in seguito aggiunto che ci saranno altri 8 episodi. Questa è la seconda stagione della serie distribuita da Netflix visto che in precedenza lo show andava in onda sulla Fox. La quinta e ultima stagione di Lucifero debutterà entro la fine dell’anno. Ricordiamo che Lucifer è una serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica sviluppata da Tom Kapinos trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016.

La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television. Costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman. La sigla d’apertura della serie, dalla durata di 6 secondi, è Being Evil has a Price del gruppo Heavy Young Heathens; il gruppo ha fatto causa al compositore Marco Beltrami, il quale chiese aiuto alla band per comporre la colonna sonora della serie con l’accordo di avere in cambio i diritti di co-autori.