Lucifer: Netflix vorrebbe una sesta stagione?

Netflix sembra aver fatto marcia indietro riguardo Lucifer 6. Secondo quanto svelato in esclusiva da TV Line, la piattaforma sarebbe in trattative con la Warner Bros. per produrre una sesta stagione. Si tratta ancora di ipotesi, ma i fan possono nutrire speranze concrete. Netflix aveva infatti annunciato che la quinta sarebbe stata l’ultima stagione, ordinando inizialmente dieci episodi. In seguito gli episodi sono diventati sedici con l’aggiunta di nuove sceneggiature. Da quando lo show è stato cancellato dal network Fox, milioni di fan in tutto il mondo hanno fatto sentire forte la loro voce. La campagna social #SaveLucifer è stata portata avanti in maniera decisa da una miriade di fan.

Tom Ellis entusiasta dell’affetto dei fan

Anche Tom Ellis si è detto poi colpito da tanto affetto. Queste le sue parole all’epoca dei fatti: “Da quando faccio Lucifer, ho fatto dei tour promozionali in varie parti del mondo e sono pienamente consapevole di quanto questo show sia popolare e cosa ha significato essere sulla Fox”. Per poi concludere: “Quindi non sono sorpreso che le persone si siano alterate. Solo che non ero pronto a questo tsunami di amore che ne è conseguito”. Lo scorso anno, la serie si è piazzata tra le prime 10 più viste sul servizio, oltre ad essere la più popolare tra quelle proposte in streaming. Senza dimenticare il numero di visualizzazioni e di click che hanno contribuito a rendere la serie un prodotto di nicchia. Situazioni che hanno spinto Netflix verso questa soluzione.

In Italia, la terza stagione di Lucifer va in onda ogni mercoledì in prima serata sul canale 20 del digitale terrestre. Inoltre, potete riguardare le prime quattro stagioni sulla piattaforma Netflix. Ricordiamo che Lucifer è una serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica sviluppata da Tom Kapinos trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television.