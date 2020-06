Lucifer 6 si farà e sarà l’ultima stagione: l’annuncio di Netflix

Netflix, dopo l’annuncio della data della quinta stagione di Lucifer, sorprende i fan con una notizia bomba. La serie con Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi è stata infatti rinnovata ufficialmente per una sesta e ultima stagione. Il servizio streaming ha dato l’annuncio attraverso un post su Twitter. Questo il contenuto: “È stato il diavolo a farcelo fare. Lucifer tornerà per una sesta e ultima stagione. Ultima ultima eh”. Resta da capire quanti episodi comporranno lo show e se anche in questo caso la stagione verrà divisa in due parti.

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV — Lucifer (@LuciferNetflix) June 23, 2020

Ufficializzata la data della quinta stagione

La data ufficiale della quinta stagione di Lucifer è quella del 21 agosto 2020. Un filmato di 66,6 secondi, il cui intro non lascia dubbi: “Quest’estate farà un caldo infernale”. La star della serie Tom Ellis aveva già rivelato che Lucifer 5 sarebbe stata divisa in due parti mettendo a disposizione i primi otto episodi e poi dopo una piccola pausa i restanti otto episodi.

Lucifer è una serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica sviluppata da Tom Kapinos trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television. Costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman.

La sigla d’apertura di Lucifer, dalla durata di 6 secondi, è Being Evil has a Price del gruppo Heavy Young Heathens. Il gruppo ha fatto causa al compositore Marco Beltrami, il quale chiese aiuto alla band per comporre la colonna sonora della serie con l’accordo di avere in cambio i diritti di co-autori. Beltrami, nonostante gli accordi, si è appropriato successivamente dei diritti della canzone.