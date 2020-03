Secondo le ultime indiscrezioni, Tom Ellis avrebbe firmato per prendere parte alla sesta stagione di Lucifer. Novità che arriva dopo l’accordo raggiunto dagli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson. Resta ora da capire quale sbocco avranno le trattative tra Netflix e Warner Bros. A dare la notizia della fumata bianca per Ellis è stata TVLine che sottolinea come questa situazione dia molte possibilità al rinnovo immediato di Lucifer per una sesta stagione. Secondo quanto rivelato, Netflix sarebbe in trattative con Warner Bros. Television per estendere la durata della serie oltre la quinta e (al momento) ultima stagione.

Il giornalista Michael Ausiello, in una recente intervista, ha dichiarato: “Le trattative tra Warner Bros. Television e Netflix continuano ed entrambe le parti sembrano ottimiste sul fatto che un accordo di rinnovo verrà realizzato”. Aggiungendo poi che: “Per quanto riguarda la lunghezza, penso che la stagione bonus consisterà probabilmente in 10 o 13 episodi”. La quarta stagione della serie – creata da Tom Kapinos e ispirata dall’omonimo fumetto di Mike Carey – è, stata pubblicata su Netflix nel maggio 2019. Lucifer Morningstar (Tom Ellis) è alle prese con la reazione della sua partner nonché detective Chloe Decker (Lauren German) che ha appena scoperto la sua vera natura.

La quinta stagione potrebbe arrivare a Maggio 2020

La quinta stagione di Lucifer è in fase di lavorazione e dovrebbe arrivare nel maggio 2020. La stagione sarà composta da sedici episodi, che verranno rilasciati in due parti da otto episodi ciascuna. Un’intera puntata sarà in stile musical. L’episodio, interamente in bianco e nero, sarà ambientato in un universo alternativo degli anni ’40 nel quale Lucifer canterà canzoni dell’epoca. Negli ultimi episodi ci sarà spazio anche per Tricia Helfer nel ruolo di Charlotte.