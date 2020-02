Luke Cage: lo showrunner parla dei piani per la terza stagione

Nel corso di un’intervista concessa a TV Guide, il produttore esecutivo e showrunner di Luke Cage, Cheo Hodari Coker, ha svelato quali sarebbero stati i piani per il personaggio principale nell’eventualità di una terza stagione. “Non posso entrare nei dettagli perché contrattualmente non mi è permesso e non voglio che gli assassini della Marvel sbuchino dal nulla per farmi fuori” ha scherzato Coker, per poi aggiungere: “Ma quello che posso dire è che avevamo pianificato davvero una bella stagione e penso fosse una storia che avrebbe portato il personaggio a chiudere il proprio cerchio”.

In seguito ha illustrato lo sviluppo della trama: “Vedi la gente online che si lamenta perché abbiamo trasformato il personaggio in un gangster”. Ma “Non lo avrebbe fatto se avesse visto tutte e tre le stagioni e la direzione in cui volevamo che Luke andasse”. Così aggiunge: “Io sarò sempre un fan di Luke Cage, ma in definitiva sarò sempre più un fan di Chris Claremont, Frank Miller, Wolverine e dei fumetti dell’età d’oro degli X-Men”.

Coker ha inoltre dichiarato: “è stato quando il personaggio venne introdotto nell’universo di Jessica Jones che mi sono sentito in dovere di approcciarmi al personaggio con una prospettiva diversa”. La chiusura svela un pizzico di nostalgia: “Quando l’opportunità di adattare il personaggio divenne concreta, sapevo quanto grande fosse questa occasione. Ancora non riesco a credere di avere avuto la fortuna di farlo”.

Luke Cage è un personaggio dei fumetti

Luke Cage, il cui vero nome è Carl Lucas, è un personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas, George Tuska, Archie Goodwin e John Romita Sr. Imprigionato per un crimine che non ha commesso, Carl Lucas si offre volontario per un esperimento che gli conferisce poteri sovrumani. Una volta evaso, cambia nome in Luke Cage decidendo di usare le sue capacità per profitto. Diventando un “supereroe mercenario” noto prima come Eroe a pagamento ed in seguito come Power Man.