Lupin, record su Netflix: ancora più vista di Bridgerton!

Lupin di Netflix stabilisce un nuovo record. La serie Tv francese è diventata una delle più viste e apprezzate sul servizio streaming con 70 milioni di abbonati che l’hanno guardata nei primi 28 giorni a livello interazionale. Numeri da capogiro che superano i primati precedentemente stabiliti da serie Tv come Bridgerton (63 milioni) e La Regina degli Scacchi (62 milioni). Il Lupin di Omar Sy ha fatto il suo debutto su Netflix l’8 gennaio ed è diventata rapidamente la prima serie francese ad entrare nella Top 10 degli Stati Uniti dello streamer. Mentre in Francia resta in prima posizione. Netflix riferisce che si è classificata al primo posto anche in Brasile, Vietnam, Argentina, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Filippine, Svezia e molti altri paesi.

70 millions, that's insane!! 🎉

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021