Magic: the Gathering, in Commander un ban prima della release della carta

Conoscete Commander, il formato di Magic: the Gathering? Si tratta di un modo tutto nuovo di vivere questo storico gioco da tavolo, una variante che ha conquistato tantissimi appassionati. Per poterne mantenere lo spirito vivo è importante però adattarlo alle varie evoluzioni del gioco principale, correggendo regole e a volte impedendo l’utilizzo di alcune carte. Ed è proprio questo quello che è successo.

Arrivano nuovi ban per Commander in Magic: the Gathering

Con il debutto di Ikoria: Terra dei Behemoth, come è abituale per ogni nuova espansione del gioco, entreranno nuove carte, ma soprattutto nuove meccaniche. Una di queste in particolare sembrava contrastare con il concept del formato Commander, studiato per un gioco il più possibile leggero tra appassionati. Stiamo parlando del concetto di Compagno che portava a introdurre carte da fuori dal gioco.

Questa è un’idea a cui il team di Commander si è spesso opposto, perché imponeva la creazione di un gruppo di carte aggiuntivo da portarsi dietro alle partite. Una cosa adatta ai tornei, ma non negli incontri più improntati al semplice divertimento del formato. Tuttavia, poiché la meccanica del Compagno non richiede questo, ma permette di mettere solo una carta specifica in gioco da fuori dalla partita, si è deciso che può rimanere nel formato.

Sorte diversa ha Lutri, il Rincorrimagie. Questa è una carta che al di là della meccanica del Compagno è decisamente inadatta al formato. Consapevole che sarebbe andata presto incontro a un ban poco dopo l’uscita, il team ha deciso di bannarla fin da ora, per evitare che giocatori inconsapevoli la acquistassero per poi trovarsi con una creatura inutilizzabile.

Infine, si è deciso di escludere anche Guizzo. Questa carta andava contro la filosofia di Commander e per questo si è scelto di eliminarla dal futuro di questo formato di Magic: the Gathering.

Per maggiori informazioni e approfondire le decisioni di queste decisioni, potete visitare MTGCommander.net