L’universo di Star Wars si sta dedicando al piccolo schermo, sfornando serie che stanno conquistando sempre più fan. Basti pensare a The Mandalorian e due ulteriori serie in streaming con Cassian Andor (Diego Luna) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Ora, un’altra voce ha iniziato a circolare online in merito ad un altro progetto in fase di sviluppo che presenta lo stesso Maestro Jedi Mace Windu. Secondo lo scooper @DanielRPK, su Windu ci sarebbe un progetto autonomo in fase di sviluppo, incentrato su una versione più giovane del personaggio.

Un nuovo progetto incentrato su Mace Windu in lavorazione

Interpretato da Samuel L. Jackson nella trilogia prequel, pare che il progetto si concentrerà proprio sulla versione più giovane del personaggio, che sarà dunque interpretato da un nuovo attore. Non tutto è perduto per i fan di Jackson, tuttavia, poiché si dice anche che l’attore riprenderà il ruolo in scene selezionate. Non è chiaro se si tratterà di una serie per Disney+ o di uno dei tanti film in sviluppo per il 2022 e oltre.

Anche se Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith ha fatto sembrare che Windu fosse stato assassinato per mano dell’Imperatore Palpatine, una teoria dei fan di vecchia data ipotizza che il personaggio sia effettivamente sopravvissuto alla caduta da un grattacielo di Coruscant.

È una teoria che Jackson stesso ha discusso a lungo. In effetti, la scorsa estate c’è stato un momento in cui l’attore ha ammesso che gli sarebbe piaciuto reinterpretare il personaggio. “Mi piacerebbe davvero dare un’altra chance a Mace Windu in Star Wars”, ha confermato Jackson al Late Show lo scorso giugno. “C’è una lunga storia di ragazzi con una mano sola che erano Jedi, che hanno spade laser, che ce l’hanno fatta”, ha sottolineato l’attore. “I jedi possono cadere da altezze incredibili e non morire, come i gatti.” Anche prima, Jackson ha fatto una dichiarazione simile ai fan alla Star Wars Celebration nel 2017. “So che siete tutti dalla mia parte su questo. Sappiamo tutti che i Jedi possono cadere da altezze incredibili e sopravvivere, quindi a quanto pare, non sono morto “, ha affermato.