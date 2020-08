MacGruber: Peacock ha ordinato la serie con Will Forte

Il servizio di streaming Peacock ha dato un ordine per la serie MacGruber. Lo show vedrà il ritorno di Will Forte nei panni de “l’eroe definitivo e il patriota uber”. Jorma Taccone di The Lonely Island sarà il regista della serie. La serie si concentrerà su MacGruber che viene rilasciato dalla prigione dopo un decennio di reclusione. La sua nuova missione sarà sconfiggere un misterioso cattivo del suo passato, il comandante di brigata Enos Queeth. Con il mondo intero in gioco, MacGruber corre per fermare le forze del male insieme ai suoi alleati, Vicki e Piper. Si dice che John Travolta apparirà nella serie come il principale antagonista.

La sinossi ufficiale della serie

Questa la sinossi ufficiale della serie: “Dopo essere marcito in prigione per oltre un decennio, l’ultimo eroe americano e super patriota MacGruber viene finalmente rilasciato”. Fuori lo attendono nuove avventure: “La sua missione: eliminare un misterioso malvagio dal suo passato: il comandante di brigata Enos Queeth”. Una battaglia davvero dura: “Con il mondo intero nel mirino, MacGruber Vicki e Piper devono correre contro il tempo per sconfiggere le forze del male. Solo per scoprire che il male … può nascondersi all’interno”.

Il personaggio di MacGruber ha debuttato sugli schermi di Saturday Night Live come parodia di MacGyver e Will Forte ha poi ripreso il ruolo in occasione del lungometraggio. In seguito avrebbe ripreso il ruolo per un film del 2010, diretto da Taccone e interpretato da Kristen Wiig e Ryan Phillippe. Forte, Taccone e John Solomon saranno scrittori e produttori esecutivi della serie. Il capo del Saturday Night Live Lorne Michaels occuperà anche il ruolo di produttore esecutivo della serie. Orville Willis “Will” Forte IV è un attore, doppiatore e sceneggiatore statunitense. È soprattutto noto per la sua partecipazione al cast del Saturday Night Live (2002-2010) e del relativo film spin-off MacGruber, della serie televisiva 30 Rock e del film Nebraska.