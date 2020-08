Mad Max: Chris Hemsworth nello spin-off?

Secondo nuove indiscrezioni, la produzione del prequel di Mad Max di George Miller Mad Max: Furiosa sarebbe interessata a una delle principali star del Marvel Cinematic Universe (MCU) per un ruolo chiave. Stiamo parlando di Chris Hemsworth, presumibilmente preso in considerazione per un personaggio di nome Dementus, che nella descrizione del casting è delineato come un uomo tra i 30 ed i 40 anni, “incredibilmente bello” e con “il viso di un angelo, sfregiato da una profonda ferita sulla fronte cucita con lucide graffette cromate”. Un’indiscrezione che ha subito attirato la curiosità dei fan, anche se al momento Hemsworth non ha firmato per alcun ruolo.

Chris Hemsworth sarà Dementus?

Non è chiaro se Dementus sarà il nome finale del personaggio nel film o verrà usato solo per la sua descrizione. Inoltre non sappiamo se sarà un alleato o un antagonista di una giovane Furiosa nell’avventura che, ricordiamo, sarà ambientata prima degli eventi di Mad Max: Fury Road del 2015. Il regista George Miller prevede di iniziare la produzione di Mad Max: Furiosa il prossimo anno. Ricordiamo che la giovane protagonista potrebbe essere interpretata dalla star di The New Mutants Ana Taylor-Joy. Rumor, questo, arrivato dopo la considerazione di Miller di riproporre Charlize Theron nei panni di Furiosa grazie all’uso della tecnologia digitale di de-aging. Ricordiamo infine che il film non ha ancora una data di uscita annunciata.

Mad Max: Fury Road ha creato numerosi personaggi e immagini iconiche che l’hanno poi reso uno dei film d’azione più avvincenti del 2015. Uno di questi poteva non aver spazio nella versione finale. Kyle Buchanan del New York Times ha recentemente parlato con George Miller, regista di Fury Road. Quest’ultimo rivelato che Warner Bros. voleva tagliare la scena del film con Doof Warrior mentre brandisce la chitarra.

“Il Doof Warrior riuscì veramente male all’inizio”, ha detto Miller. “Avevamo la temp track e ogni volta che Doof Warrior suonava nella proiezione del test, era lo stesso riff, quindi diventava fastidioso”. Il guerriero Doof, interpretato dal musicista australiano iOTA, è un chitarrista cieco che si trova in cima a una vasta collezione di altoparlanti mobili e porta una chitarra che spara fiamme ogni volta che completa un riff.