Made in Abyss: Kadokawa annuncia il sequel dell’anime

Poche ore fa, Kadokawa ha annunciato il sequel del celebre anime Made in Abyss. Per l’occasione, il canale YouTube KadokawaAnime ha pubblicato un video promozionale. Eccolo qui:

Qui potete invece vedere la prima image board.

L’anime

Prodotta dallo studio d’animazione Kinema Citrus, la prima e unica stagione della serie animata Made in Abyss, con la regia di Masayuki Kojima, ha debuttato in Giappone nel luglio del 2017. In Italia, i diritti dell’anime sono stati acquistati da Dynit. L’anima è disponibile in streaming su VVVVID.

Sono stati creati due film riassuntivi della serie animata: Made in Abyss: Journey’s Dawn (Made in Abyss: Tabidachi no Yoake) e Made in Abyss: Wandering Twilight (Made in Abyss: Hōrō Suru Tasogare), rispettivamente usciti il 4 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2019.

Lo scorso gennaio è stato annunciato Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (Gekijōban Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei), terzo film d’animazione dell’omonima saga. Ha debuttato nelle sale cinematografiche giapponesi il 17 gennaio 2020. Non si conosce ancora l’eventuale data di uscita nei cinema italiani. Sentai Filmworks ha trasmesso il nuovo trailer in occasione dell’Anime NYC; potete vederlo qui.

Il manga

L’anime Made in Abyss è ispirato all’omonimo manga scritto e illustrato da Akihito Tsukushi.

Ha debuttato online sul sito web dell’editore Takeshobo, Manga Life Win, nel 2012.

Al centro delle avventure narrate in Made in Abyss vi è Riko, una bambina rimasta orfana. Il suo incontro con Reg, un robot dalle sembianze umane, la convince a scendere negli abissi che conducono fino al centro della terra, nella speranza di trovare la madre scomparsa.

In Italia, Made in Abyss di Akihito Tsukushi è pubblicato dalla casa editrice J-POP, di Edizioni BD. Il primo numero del manga ha debuttato sugli scaffali delle nostre fumetterie nel marzo del 2018. Al momento, la pubblicazione del manga è ferma al numero 8, risalente allo scorso maggio.