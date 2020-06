Magic Johnson: in arrivo un documentario sull’ex stella NBA

L’ex cestista NBA Magic Johnson sarà il protagonista di un nuovo documentario che narrerà la vita e la carriera di un indiscusso campione. Il progetto sarà prodotto da XTR, H.Wood Media, NSV e Delirio Films. L’obiettivo è provare ad imitare il successo di The Last Dance, dedicato a Michael Jordan. I filmmaker hanno potuto attingere al vasto mondo del campione che ha fatto la storia con i Los Angeles Lakers, con i quali ha vinto cinque campionati. Nel film ci saranno anche dei video inediti di Earvin “Magic” Johnson oltre ad interviste con lo sportivo, la sua famiglia e i suoi compagni di squadra. Non mancheranno i commenti dei colleghi dell’NBA. Al momento non è stato ancora deciso a chi sarà affidata la regia dell’ambizioso progetto.

L’annuncio shock nel 1991

Magic Johnson, oltre ai campionati vinti con i Lakers, ha nel suo palmares una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici e tre titoli MVP. La sua maglia numero 32 è stata ufficialmente ritirata dai Lakers il 16 febbraio 1992. Nel 1991 annunciò di aver contratto l’HIV lasciando di sasso tutto il mondo dello sport oltre che i suoi fan. Da quel momento decise di sostenere molte cause benefiche e la ricerca sull’AIDS e l’HIV. Il campione è poi diventato un imprenditore con Magic Johnson Enterprises, lanciando anche la catena di cinema Magic Johnson Theatres, successivamente venduta a Loews Cineplex.

Attraverso un comunicato ufficiale, i produttori Jordan Duge e Jeremy Allen hanno dichiarato: “Crescendo abbiamo visto Magic Johnson come una leggenda dell’NBA e un uomo che è andato oltre lo sport ed è diventato uno degli uomini di affari di maggior successo e celebrato degli ultimi anni”. Per poi aggiungere: “Siamo onorati nel poter contribuire a portare in vita la storia di un uomo che ha aperto così tante porte e ispirato milioni di persone”.