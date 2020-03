Magic: nuovo Secret Lair Ultimate Edition

Un nuovo Secret Lair di Magic, chiamato Ultimate Edition, sarà disponibile nelle fumetterie a Maggio. Dopo l’edizione per la giornata della donna, Magic: the Gathering ingolosisce i fan con la ristampa di cinque storiche terre fetch. Le illustrazioni alternative sono disegnate da artisti veterani di Magic.

Secret Lair Ultimate Edition

Le cinque terre fetch appartengono alla serie Zendikar e sono già state ristampate per la serie Modern Masters 2017 Edition. Questa Ultimate Edition è simile alle precedenti di Secret Lair Drop Series, ma avrà una distribuzione diversa. Saranno disponibili a partire dal 29 maggio nelle fumetterie e nei negozi, ma affrettatevi: si tratta di un’edizione limitata. Solo i negozi ufficiali del Wizard Play Network le riceveranno, e solo i più grandi avranno al massimo una decina di copie.

Chi riuscirà ad accapparrarsi l’edizione limitata riceverà le cinque carte in una confezione deluxe, un cofanetto appositamente studiato per conservare e mostrare le cinque terre fetch di colori nemici. Sono chiamate così perché i colori di mana rappresentano concetti agli antipodi: vita e morte, passione e logica, ordine e caos. Gli illustratori che hanno creato le immagini alternative sono Alayna Danner, Adam Paquette, Sam Burley, John Avon e Seb McKinnon. Le terre invece sono: Marsh Flats, Scalding Tarn, Verdant Catacombs, Arid Mesa e Misty Rainforest.

Se possedete un negozio specializzato c’è un modo per ottenere circa 10 copie per la vendita: diventare un rivenditore WPN Premium. Per raggiungere questo status dovrete soddisfare vari requisiti nel giro di 12 mesi, come aver coinvolto 60 o più giocatori in un torneo o evento. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito.

Date la caccia al vostro negozio WPN più vicino e accaparratevi questa edizione limitata di cinque terre fetch, un acquisto quasi obbligato per ogni giocatore professionista di Magic: the Gathering. Chi è riuscito ad accaparrarsi le edizioni precedenti non potrà lasciarsi sfuggire questa edizione.