Magic: L’Adunanza, Secret Lair per l’anno del topo

Magic celebra l’anno del topo con Secret Lair; Conosciuto per essere arguto e intraprendente, il topo è il primo segno del ciclo zodiacale cinese. Celebriamo il capodanno lunare 2020 con otto roditori esaltanti, con le mervigliose opere di JungShan, Fiona Hsieh, Kisung Koh e Jenn Ravenna. Questi adorabili ratti infesteranno il tuo mazzo, la tua collezione e il tuo cuore.

Secret Lair sta dando il via al 2020, riportando alcuni dei migliori e più amati ratti di tutta la storia di Magic per onorare l’anno del topo.

Secret Lair, l’anno del topo, sarà disponibile solo su secretlair.wizards.com. per 24 ore. I fan più audaci avranno così la possibilità di poter acquistare questa edizione promozionale dalle ore 9.00 (americane) del 27 Gennaio.

Meris Mullaley, direttrice artistica di Secret Lair, racconta:

“Essendo io cino-americana, la celebrazione del capodanno lunare è stata parte integrante della mia vita come Natale o Halloween. Come direttrice artistica di Secret Lair per l’anno del topo, volevo fare qualcosa per i fan di Magic e gli 1,5 miliardi di persone che celebrano il capodanno lunare. Il 25 gennaio 2020 inizierà l’Anno del Topo, e lo zodiaco cinese, ha un ciclo di 12 anni. L’ordine degli animali si basa su un mito in cui gli animali correvano per salutare l’Imperatore di giada, e i topi, essendo i più furbi, cavalcarono sulla schiena di un Bue per poi saltare giù al traguardo per arrivare primi. I topi in Magic: L’Adunanza sono spesso raffigurati come spazzini infetti dalla malattia. Per Secret Lair, ho voluto lavorare con Emily Teng per creare descrizioni artistiche che rappresentassero i topi in un modo che rimanesse armonico con i simboli del Capodanno lunare (lanterne, petardi, frutta, ecc.) rappresentati nell’arte. È stato un onore lavorare con JungShan, Kisung Koh, Fiona Hsieh e Jenn Ravenna su queste interpretazioni speciali di carte Magic molto amate”.

Chiunque volesse prenotare il suo set di Secret Lair e ampliare così la sua collezione di rarità Magic, potrà ordinarle presso secretlair.wizards.com dal 27 Gennaio.