Magic: the Gathering, aggiornata la banlist Modern

Negli ultimi giorni è arrivato un nuovo aggiornamento per la banlist Modern di Magic: the Gathering. Il noto gioco di carte, tra i più partecipati e apprezzati del suo settore, periodicamente rinnova le carte che è possibile utilizzare nelle competizioni ufficiali nei differenti formati. Lo scorso 13 gennaio è stato appunto il turno di Modern. Vediamo quindi quali magie i giocatori dovranno escludere dai propri mazzi nelle prossime partite.

Nuovi update per la banlist Modern di Magic: the Gathering

Protagoniste di questo aggiornamento sono tre carte che negli ultimi tempi hanno creato un po’ di scompiglio nel meta. Si parte dal Mox di Opale, che permette di aggiungere mana di qualsiasi colore a patto di controllare tre o più artefatti. A questa si è aggiunta Traliccio di Micosinti di Darksteel, che rendeva tutti i permanenti sul campo (anche) artefatti. Quelle che invece erano fuori dal terreno di gioco diventavano incolore ed era possibile scegliere di utilizzare mana di qualsiasi colore desiderato.

Chiude l’elenco Oko, Ladro di Corone. Il Planeswalker, introdotto con la recente espansione Il Trono di Eldraine, p stata una delle carte più discusse degli ultimi tempi tra gli appassionati di Magic: the Gathering. Quasi il 40% dei mazzi nelle ultime competizioni lo includeva e per questo motivo si è scelto di includerlo nella nuova banlist. L’obiettivo era anche impedire il dominio dei mazzi blu-verde basati su Urza, Lord Grand’Artefice. È possibile consultare le motivazioni complete sul sito ufficiale di Wizards of the Coast.

Il formato Modern è della categoria Constructed e richiede un mazzo da 60 carte in su e un massimo di 15 nel sideboard. Esente da rotazione, permette di utilizzare tutte le carte dall’Ottava Edizione in poi, fatta eccezione ovviamente per quelle bandite.

Cosa ne pensate di questa nuova banlist Modern di Magi: the Gathering? Dovete mettere mano ai vostri mazzi imbattibili?