Magic: the Gathering supporta i negozi fisici

Speciali regali per tutti i clienti, per aiutare la ripartenza

È tempo di riapertura e Magic: the Gathering è pronto a tornare nei negozi. Il gioco di carte ha lanciato in queste settimane una nuova espansione, ma la distribuzione è stata ovviamente complicata dalle misure anti-contagio in tutto il mondo. Ora che si può ripartire, Wizards of the Coast ha comunicato una speciale iniziativa, dedicata agli appassionati e ai negozi fisici.

Love your LGS, tanti regali di Magic: the Gathering per chi compra nei negozi

La promozione si chiama Love your LGS e nasce proprio per spingere i fan di questo gioco a tornare ad acquistare dai propri rivenditori di fiducia. Ovviamente tutto avverrà nel momento in cui sarà possibile riaprire in sicurezza, quando le autorità locali lo permetteranno. Quando ciò sarà possibile però ci saranno tante sorprese uniche per gli appassionati.

Tutto partirà il prossimo 5 giugno, quando i negozi riceveranno degli speciali gadget di Magic: the Gathering che accompagneranno i prodotti acquistati dai clienti. Tutto sarà assolutamente gratuito, così da incentivare l’acquisto nei rivenditori fisici, comprese le eventuali consegne a domicilio.

Tra i prodotti troviamo la Torre del Reliquiario, che arriverà chiunque acquisti un prodotto o l’accesso a un evento (anche online), con il solo limite di una copia per cliente. Per chi invece sceglierà di acquistare un box di una qualsiasi espansione di Magic: the Gathering sarà disponibile una versione di Errante Portaturbinanti rivisitata a tema Mechagodzilla.

Infine, per chi parteciperà a uno speciale evento Love Your Local Game Store, ci sarà a disposizione una bellissima art stampata. Queste saranno disponibili fino a esaurimento scorte, quindi conviene contattare il negozio per avere maggiori informazioni su come e quando sarà disponibile.

Insomma, anche in un momento difficile come questo, Wizards of the Coast si mostra al fianco dei negozi fisici. E voi, siete pronti ad approfittare di questa nuova incredibile promozione? Se volete più informazioni, potete visitare il sito ufficiale di Magic: the Gathering.