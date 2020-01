Magic: the Gathering, rivelate le carte di Unsanctioned

Qualche settimana fa è arrivata la notizia che Magic: the Gathering avrebbe visto presto il debutto di Unsanctioned. Si tratta di un nuovo prodotto del gioco di carte che, come i più appassionati possono intuire, è parte di quella serie di espansioni parodia. Al contrario dei suoi predecessori Unglued, Unhinged e Unstable, questo non sarà un vero e proprio set.

Magic: the Gathering, ecco cosa troveremo in Unsanctioned

Questa nuova aggiunta al mondo di Magic: the Gathering infatti si costituirà di 5 mazzi, ognuno formato da 30 carte e corrispondente a un colore specifico. Niente deckbuilding ‘classico’ quindi e niente booster pack. Per utilizzarlo dovrete semplicemente prendere due dei mazzi e mischiarli insieme, per poi affrontarvi con un avversario che farà lo stesso.

Ovviamente però, soprattutto considerato lo spirito di Unsanctioned, siete liberi di cambiare le regole e l’approccio come più preferite. Dopotutto, questa serie di prodotti è da sempre nota per cercare di piegare lo stile di Magic: the Gathering e rivoluzionarne l’approccio. Magari proprio una di queste vostre varianti potrebbe rendere ancora più interessanti (ed esilaranti) le partite.

In ogni caso, come dicevamo, Unsanctioned non avrà delle buste di espansione, anche perché i suoi mazzi saranno composti principalmente da carte dei vecchi set della serie. Come sempre però non mancherà qualche aggiunta speciale, inedita e unica per questo nuovo prodotto. Ci saranno infatti ben 16 carte aggiuntive, create appositamente. Potete trovare queste e le decklist complete di tutti i mazzi su Cracked.com, che le ha pubblicate in esclusiva.

Mark Rosewater, head designer del gioco, ha commentato così:

“Magic è su uno spettro. Da una parte c’è il gioco serio e competitivo. Dall’altra c’è l’aspetto più generale social/casual/divertiamoci. Magic fa moltissimo per rafforzare il gioco competitivo, quindi volevo essere sicuro che i set Un- fossero rappresentativi dell’altro lato dello spettro. Che tu vinca o che perda, ti divertirai“.

Unsanctioned sarà disponibile a partire dal 29 febbraio (ovviamente).