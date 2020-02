Magic World Championship: il vincitore è Paulo Vitor Damo da Rosa

Si è concluso il percorso del XXVI Magic World Championship e il mondo di Magic: the Gathering ha un nuovo campione del mondo. Si tratta del brasiliano Paulo Vitor Damo da Rosa, che ha finalmente raggiunto il tetto del mondo. Un momento incredibile per tutti gli appassionati del gioco di strategia più amato al mondo.

Magic World Championship, c’è un nuovo campione del mondo di Magic: the Gathering!

La finale era attesissima dai fan del gioco. Non solo perché avrebbe incoronato il nuovo campione del mondo, ma perché si trattava di uno scontro tra due dei player più importanti del momento (e non solo). Il portoghese Márcio Carvalho è uno dei migliori giocatori Limited in attività, mentre sono in molti a considerare il vincitore Paulo Vitor Damo da Rosa una delle più talentuose personalità che abbiano preso parte al mondo competitivo di Magic: the Gathering.

Unbelievable finals coming up at #MTGWorlds. Two of the best if not the two best in the world right now playing off for the World Championship. Doesn’t get better than this. — Michael Sigrist (@MSigrist83) February 17, 2020

“Una finale incredibile sta arrivando alle #MTGWorlds. Due dei migliori se non i due migliori al mondo stanno ora giocando per il Campionato del Mondo. Non si va più in alto di così“.

La posta in gioco era decisamente alta, con un premio di 300.000$ in palio, ma soprattutto il titolo di Campione del Mondo di Magic: the Gathering. Un obiettivo che entrambi i giocatori volevano ardentemente raggiungere e per questo sono arrivati molto preparati alla sfida. Lo scontro era tra il mazzo Azorius Control del brasiliano e il Jeskai Fires del portoghese.

Tutto è partito a favore di Damo da Rosa, che si è portato a casa il primo punto. A questo punto, per via del formato e delle sue prestazioni precedenti nel percorso verso la finale, gli sarebbe servita solo un’altra vittoria per portare a casa il titolo, contro le tre che servivano a Carvalho. Questo si è ripreso, conquistando il secondo match, ma il brasiliano ha chiuso tutto nella terza sfida.

Si chiude così il XXVI Magic World Championship, con una partita incredibile. E ora Damo da Rosa può godersi la meritata gloria.