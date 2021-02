È in arrivo un nuovo remake del Meraviglioso Mago di Oz, questa volta targato New Line Cinema. Nicole Kassel, già nota per Watchmen e altri successi, si occuperà del nuovo progetto.

Il remake de Il Mago di Oz affidato a Nicole Kassel

Il magico mondo di Oz è stato più volte utilizzato per svariati adattamenti cinematografici e teatrali. È stato inoltre ampiamente omaggiato in tv con episodi a tema in diverse serie come I Simpson e il Muppet Show. È inutile negarlo: la versione rimasta nel cuore di tutti noi è quella del 1939 con Judy Garland. Il nuovo adattamento targato New Line però incuriosisce parecchio, viste anche le dichiarazioni riguardo a possibili riferimenti alla versione diretta da Fleming. Per questo nuovo progetto la New Line, dopo una lunga e accurata ricerca, ha deciso di affidarsi alla regia di Nicole Kassel. La scelta è ricaduta sulla Kassel grazie al suo ottimo lavoro nella serie tv Watchmen, e alla sua regia in successi come Better Call Saul, The Americans e Westworld.

Nicole Kassel si dice entusiasta di questa opportunità “Sono incredibilmente onorata di unirmi a Temple Hill e New Line nel portare questo amato classico sullo schermo. Il musical del 1939 fa parte del mio DNA, sono euforica e esaltata dalla responsabilità di reimmaginare una storia così leggendaria.” Aggiunge poi “L’opportunità di esaminare i temi originali – la ricerca del coraggio, dell’amore, della saggezza e della casa – appare più attuale e urgente che mai. Queste sono scarpe profondamente iconiche da riempire, e sono impaziente di ballare accanto a questi eroi della mia infanzia.” Quale scelta migliore dunque se non quella di una regista fan dell’iconico successo del 1939?

I progetti precedenti di altri studi cinematografici ispirati al mondo di Oz, come riporta Deadline, non hanno potuto inserire alcun riferimento al celebre musical con la Garland per motivi di cessioni di diritti. Al contrario la New Line, essendo un’etichetta della Warner Bros, può permettere alla Kassel di inserire i riferimenti al film musicale senza alcun problema. Sembra dunque che non potesse esserci miglior sodalizio di quello tra New Line e Nicole Kassel.