Mamma ho perso l’aereo: nuove aggiunte al cast per il reboot

Del remake di Mamma ho perso l’aereo si discute da tempo, ma qualche mese fa la situazione, grazie a Disney, si è sbloccata. La Casa di Topolino si è infatti impegnata nella produzione del film per la sua piattaforma digitale. Intanto il portale Deadline ha aggiornato i fan riguardo le ultime aggiunte al cast. Tre nuovi nomi entrano a far parte dello show: si tratta di Kenan Thompson, Ally Maki e Chris Parnell.

Protagonista principale sarà Archie Yates

La trama del reboot di Mamma ho perso l’aereo è attualmente avvolta nel mistero. Ricordiamo che il protagonista principale sarà Archie Yates, già visto in JoJo Rabbit, il film satirico sul nazismo di Taika Waititi in cui interpreterà un ragazzino che non si lascia scoraggiare da nulla nonostante la sua mole. Lo show sarà diretto da Dan Mazer. Tra i nomi secondari del cast figurano anche Aisling Bea, Pete Holmes, Timothy Simons e Mikey Day, quest’ultimo anche co-autore della sceneggiatura insieme a Streeter Seidell. Produttori esecutivi saranno Hutch Parker e Dan Wilson.

Riguardo il primo capitolo, il film ha ottenuto un clamoroso successo nelle sale cinematografiche. Negli Stati Uniti è stato campione d’incassi assoluto della stagione invernale. Ha conquistato il primo posto del botteghino per dodici settimane consecutive, dal 16 novembre 1990 al 7 febbraio 1991. Ha successivamente mantenuto la top ten fino al periodo pasquale. Dopo nove mesi di permanenza in sala, il film ha totalizzato 285.761.243 dollari nei soli Stati Uniti e altri 190.923.432 all’estero, per un totale di 476.684.675 in tutto il mondo.

Fu il più alto incasso dell’anno negli Stati Uniti, e il secondo complessivo in tutto il mondo dopo Ghost – Fantasma. Nelle sale italiane è arrivato nella stagione 1990-1991, classificandosi al quarto posto del box-office; alla sua prima visione TV su Canale 5 l’11 ottobre 1993, ha registrato 13.622.000 telespettatori, in assoluto l’ascolto fino ad allora più alto per un film trasmesso dalle reti Mediaset.