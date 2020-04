Il Manuale delle Giovani Marmotte arriva in edicola

Il Manuale delle Giovani Marmotte è un oggetto mitico della storia dei fumetti Disney. Si tratta di un libro pieno di consigli che i nipotini di Paperino consultano abitualmente alla ricerca di qualsiasi informazione. La sua versione del mondo reale è ricordata con affetto da tantissimi appassionati e ora è pronto a uscire in una nuova edizione. E da poche ore il primo volume è disponibile in tutte le edicole.

Il Manuale delle Giovani Marmotte, in edicola dal 29 aprile

Panini Comics ha annunciato il ritorno alla ribalta del gruppo dei giovani esploratori della natura in una nuova serie di storie. Insieme a loro, tornerà una versione nuova e aggiornata dello storico Manuale, sviluppata in quattro numeri a cadenza mensile. In ognuno di essi saranno presenti approfondimenti dedicati all’esplorazione, alla scoperta e amore per la natura, oltre che tante storie inedite e ristampe delle più amate,

Il primo volume è disponibile già in questi giorni in edicola, allegato a Topolino 3362, un numero celebrativo proprio delle Giovani Marmotte. Tra i racconti che i lettori potranno trovare all’interno del Manuale ci saranno la mitica La casa da tè del drago scodinzolante, creata dall’Uomo dei Paperi Carl Barks, e Una lezione di fiducia, disegnata da Andrea Freccero.

Non mancano le sorprese anche all’interno del magazine, ovviamente legate al mitico corpo di esploratori. Qui, Quo e Qua partiranno infatti per una nuova avventura a puntate, intitolata Le Giovani Marmotte in Operazione Alaska. Scritta da Federico Rossi Edrighi e disegnata da Francesco d’Ippolito, questa storia si svilupperà in quattro episodi, pubblicati sul settimanale.

Inoltre, la copertina di Topolino 3362 avrà una speciale cover a cura di Giorgio Cavazzano, che riprende la prima copertina del Manuale delle Giovani Marmotte. Sui numeri successivi, in arrivo il 13 e 20 maggio questa immagine tornerà in versione 3D. Allegate al settimanale ci saranno infatti le due parti di una statua alta 11 cm che riproduce quella storica posa.

Per maggiori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale di Topolino.