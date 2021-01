Marble Circuit presto in Italia grazie a Red Glove

Marble Circuit arriverà presto in Italia grazie alla casa editrice Red Glove. Questo gioco fa parte della collana AH!HA Games, una linea di giochi di logica della EUREKA!, una casa editrice belga. La Red Glove localizza già una serie di giochi di questa collana. Scopriamo insieme l’ultimo arrivato!

Uno sguardo a Marble Circuit

Partiamo dalle informazioni base. Marble Circuit è un gioco per 1 giocatore dagli 8 anni in su. Ha una plancia di gioco con 8 canali. Da ciascuno di questi partirà una biglia che attraverserà il canale e cadrà in diversi punti di raccolta in fondo alla plancia.

Per cambiare il tragitto della biglia si dovranno inserire alcune tessere al centro della plancia. Ciascuna direziona in maniera diversa il canale, direzionando la biglia in modo diverso.

A inizio partita dovrete scegliere una carta sfida, che indica dove posizionare le tessere iniziali sul tabellone. Alla fine della carta sono indicati dei numeri: indicano quante biglie dovranno cadere in ciascuno spazio. Ragionate sui percorsi delle biglie e posizionate le restanti tessere sul tabellone.

Quando avrete finito, sfilate la barriera che tiene ferme le biglie e vedete se le tessere posizionate portano le biglie dove dovevano andare.

Per darvi un’idea del gioco c’è un breve video su YouTube che ve lo mostra.

Gli AH!HA Games di EUREKA!

Questa linea di giochi è formata da giochi di logica, tutti per 1 giocatore. Mettono alla prova il giocatore con livelli di difficoltà variabile. Si tratta di una linea pensata per far ragionare chi gioca. Dovrete posizionare i pezzi in modo logico, per arrivare all’obiettivo finale.

Red Glove ha già altri giochi di questa linea nel suo catalogo, ed è il partner italiano della EUREKA! da diverso tempo. Segno che questi giochi sono validi ed apprezzati dal pubblico.

La partenza del 2021 di Red Glove

La casa editrice di Carrara ha avuto una partenza col botto quest’anno. La localizzazione di Marble Circuit amplia ancora il catalogo della Red Glove, che ha già lanciato nell’ultimo periodo una serie di nuovi giochi.

L’ultimo tra questi è Polywords, che ha sfondato il muro delle 2000 copie vendute in sole 3 settimane dal lancio. Polywords è un gioco di parole, in cui vi viene chiesto di trovare la parola più breve e semplice che inizia con una certa lettera ed appartiene ad una certa categoria. L’obiettivo è riempire meno caselle possibili!

Dopo il 2020, che ha visto il rinnovo del sito internet e l’aggiunta di altri giochi, il 2021 si preannuncia altrettannto carico di novità!