Margot Robbie spiega perché adora interpretare Harley Quinn

Nonostante la controversa ricezione di pubblico e critica, Suicide Squad è riuscito a entrare nell’immaginario collettivo almeno per un aspetto. Stiamo parlando ovviamente di Harley Quinn, diventata nella versione di Margot Robbie, più popolare che mai. E ora a poche settimane dal ritorno del personaggio nelle sale, è l’attrice stessa che riflette su quel ruolo e sul perché lo apprezzi così tanto.

Margot Robbie riflette sulla sua Harley Quinn

In una recente intervista, l’attrice australiana ha raccontato proprio il suo punto di vista su Harley, spiegando perché abbia delle caratteristiche che la rendono unica, nonché eccezionale per un attore. Discutendo della ragazza infatti, ha dichiarato: “Harley ha questa natura imprevedibile che comporta che possa reagire in qualsiasi maniera a qualsiasi situazione, il che per un attore è semplicemente un dono“. Una riflessione quindi sulle innumerevoli possibilità interpretative che un personaggio esplosivo e vibrante come quello di Harley Quinn può offire.

E infatti presto la vedremo, come anticipavamo in apertura, tornare sul grande schermo con un film ancora una volta corale, ma dove ancora di più la (ex) ragazza di Joker avrà un ruolo centrale. Stiamo ovviamente parlando di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, che debutterà il prossimo 6 febbraio 2020. Il cast, diretto da Cathy Yan comprende Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina ed Ewan Mc Gregor che darà vita al villain Maschera Nera, insieme ovviamente a Margot Robbie.

