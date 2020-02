Margot Robbie sarà protagonista, insieme a Christian Bale, del nuovo film diretto dal regista David O. Russell. Il progetto verrà prodotto da New Regency. Per ora la trama non è stata svelata e non ci sono dettagli sui ruoli che saranno rivestiti dai due attori protagonisti. Secondo quanto riporta il portale Variety, il regista avrebbe atteso gli interpreti giusti prima di decidere quale sarebbe stato il suo prossimo progetto. Le due star attualmente non sono impegnate in altri progetti, situazione che ha contribuito al loro ingaggio. Tempistiche quindi perfette per la pre-produzione del nuovo lungometraggio di Russell che avrà nel team della produzione anche Matthew Budman.

Margot Robbie: un 2019 da protagonista

Margot Robbie viene da un 2019 importante che l’ha vista ottenere la sua seconda nomination come miglior attrice non protagonista per il film Bombshell. Da ricordare anche l’interpretazione della Sharon Tate da favola di C’Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Christian Bale ha ottenuto un grande successo e ottime critiche per l’interpretazione di Batman nella pellicola del 2005 Batman Begins, ruolo che ha poi ripreso nei due sequel, Il cavaliere oscuro del 2008 e Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012. Nel 2010 ha interpretato il pugile Dicky Eklund in The Fighter, parte che gli ha valso l’Oscar al miglior attore non protagonista. Ha ricevuto altre tre candidature agli Oscar per American Hustle – L’apparenza inganna (2013), La grande scommessa (2015) e Vice – L’uomo nell’ombra (2018).

Per quanto riguarda il regista David Owen Russell, è un regista e sceneggiatore statunitense. Ha ricevuto 3 candidature ai Premi Oscar come miglior regista rispettivamente per i film The Fighter, Il lato positivo – Silver Linings Playbook e American Hustle – L’apparenza inganna. Ha inoltre vinto un Premio BAFTA e ricevuto 2 candidature all’Oscar come migliore sceneggiatura. Sono note le collaborazioni nei suoi film con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro.