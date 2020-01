Margot Robbie non vede l’ora che Harley Quinn incontri Poison Ivy

Fra poche settimane rivedremo la Harley Quinn di Margot Robbie tornare sullo schermo in Birds of Prey. Ad accompagnarla ci saranno tante eroine dell’universo DC Comics insieme alle quali affronterà il temibile Maschera Nera. L’attrice però ha già in mente un altro personaggio dei fumetti che vorrebbe fare incontrare al suo personaggio. Stiamo ovviamente parlando di Poison Ivy, che con Harley Quinn ha uno strettissimo rapporto nell’universo DC Comics.

Poison Ivy e Harley Quinn, Margot Robbie vuole farle incontrare

In una recente intervista, proprio in vista del debutto del nuovo film, Margot Robbie ha evidenziato come sia estremamente favorevole all’incontro tra le due. Ha dichiarato di essersi molto impegnata per realizzarlo, parlando con lo studio:

“Sto spingendo per una reunion con Poison Ivy da lungo tempo. Ho effettivamente lavorato da quel punto di vista per moltissimo tempo. Perché ovviamente Ivy e Harley hanno una relazione davvero incredibile, quindi mi piacerebbe poterla esplorare“.

In realtà un progetto simile era in sviluppo presso la divisione cinematografica DC Comics. David Ayer (regista di Suicide Squad, film in cui proprio Margot Robbie ha debuttato nel franchise) avrebbe dovuto occuparsi anche di Gotham City Sirens. Al centro della pellicola ci sarebbero state tre villain (o quasi) della città di Batman: Harley Quinn, Poison Ivy e Catwoman. Questa pellicola è stata a lungo in cantiere, ma il sopracitato regista ha recentemente rivelato che il suo sviluppo sarebbe attualmente in pausa.

Tuttavia, le possibilità per un incontro tra le due sono sicuramente altissime. Proprio in questi giorni sono in corso le riprese per un nuovo film incentrato su Batman, con protagonista Robert Pattinson. Al momento non si hanno notizie di una possibile introduzione di Poison Ivy proprio in questa pellicola, ma sicuramente aprirà nuove strade per il personaggio. E chissà che Gotham City Sirens non diventi realtà prima o poi…