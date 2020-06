Margot Robbie protagonista di un film di Pirati dei Caraibi...

Margot Robbie, attrice candidata agli Oscar 2020 per Bombshell, sarà la protagonista di un nuovo film Disney del franchise Pirati dei Caraibi. In un’esclusiva di Hollywood Reporter inoltre viene sottolineato come l’attrice collaborerà nuovamente con la sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Hodson. Il film dovrebbe essere slegato dai precedenti episodi della saga mentre la trama è ancora in fase di sviluppo. Inoltre la pellicola non ha nulla a che fare nemmeno con il lungometraggio di Pirati dei Caraibi che Ted Elliott e Craig Mazin stanno sviluppando. Il produttore invece sarà uno solo per entrambi i progetti e lo stesso dei cinque film su Jack Sparrow: Jerry Bruckheimer.

Johnny Depp sembra ormai ai margini del progetto

Sembra che Johnny Depp sia ormai lontano dal ruolo di Jack Sparrow. Ad oggi non è chiaro se prenderà parte o meno alle riprese del nuovo film o se sarà coinvolto in qualche maniera nel franchise. Secondo lo Skyler Schuler di The DisInsider, il nuovo capitolo sarebbe simile allo spinoff di Transformers di Paramount Bumblebee. Il film ambientato nello stesso universo – ma non agendo come una continuazione diretta dei cinque film interpretati da Jack Sparrow – permetterebbe al personaggio di essere coinvolto. Schuler nota che non è chiaro però quale ruolo potrebbe avere in uno show composto da un cast al femminile.

L’ultimo film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, è stato lanciato nel 2017. Ha incassato 794 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è stato il secondo film di incassi più basso della serie dietro La maledizione della prima luna. Pirati dei Caraibi (Pirates of the Caribbean) è un media franchise della Disney, incentrato su una serie cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer e basata sull’attrazione Pirates of the Caribbean dei parchi Walt Disney. La saga è composta da cinque film e si è espansa in fumetti, romanzi e altri media. La saga ha come protagonista il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, e ha incassato complessivamente quattro miliardi e mezzo di dollari al botteghino.