Margot Robbie svela che non può passare alla Marvel

Margot Robbie, durante l’anteprima mondiale di Birds Of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Tra queste una sul possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe in futuro. La risposta dell’attrice lascia pochi spiragli: “Non è qualcosa che non potrei fare. Non lo so, al momento sono pienamente concentrata su Harley ad essere onesta”.

Margot Robbie immagina un incontro particolare

L’attrice, in seguito, ha anche immaginato un incontro tra la sua Harley e il Joker di Joaquin Phoenix. Un accostamento davvero particolare: “Penso che esistano in due mondi molto diversi, la Gotham di Todd Phillips e questa nostra Gotham sono molto diverse”. Per poi aggiungere: “Non so come si potrebbe colmare questa lacuna. Ma probabilmente Harley lo avrebbe fatto impazzire. Quando lui si fosse infilato nel frigorifero, lei sarebbe stata già lì dentro ad aspettarlo”. La scena sarebbe davvero grottesca: “‘Ciao Puddin, che cosa stai facendo??’ E lui: ‘Per favore, ho solo bisogno di un minuto, sto attraversando un sacco di…'”.

Ricordiamo che lo show è l’ottavo del DC Extended Universe. Basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC è interpretato da Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez. Oltre a Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor. Dopo gli avvenimenti di Suicide Squad, Batman è scomparso lasciando Gotham City in mano ai criminali. Harley Quinn, dopo essersi separata dal Joker, decide di unirsi al gruppo Birds of Prey insieme a Black Canary, Cacciatrice e Renee Montoya per salvare Cassandra Cain dal signore del crimine di Gotham City, Maschera Nera.

La colonna sonora del film è opera di Daniel Pemberton. La canzone Diamonds di Megan Thee Stallion e Normani è stata pubblicata il 10 gennaio 2020 come singolo apripista della colonna sonora del film. Birds Of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn esordirà nelle sale italiane il 6 febbraio prossimo.