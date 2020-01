Marica Inoue: una mostra a Novegro celebra l’artista

Pochi giorni fa, l’associazione culturale giapponese Ochcaffè ha annunciato l’organizzazione di una mostra per onorare la mangaka Marica Inoue e le sue opere. La fumettista giapponese, conosciuta anche come Marimari-chan, è deceduta prematuramente lo scorso novembre.

La mostra, organizzata dall’associazione Ochcaffè in collaborazione con la famiglia di Marica Inoue, sarà visibile per la prima volta in occasione del Festival del Fumetto di Novegro. A cura del fumettista e animatore Claudio Acciari, celebre per aver lavorato con la Dreamworks per Il Principe d’Egitto (1998) e La strada per El Dorado (2000), si sposterà in alcuni dei festival di pop culture che avevano visto protagonista Inoue e raccoglierà alcune delle sue opere più celebri e rappresentative.

Il Festival del Fumetto di Novegro

Ricordiamo che il Festival del Fumetto di Novegro si terrà a Milano fra poche settimane, l’1 e il 2 febbraio 2020. Tra i tanti eventi che si svolgeranno durante le due giornate troviamo il raduno nazionale di tutti gli appassionati del magico mondo di Harry Potter. Sarà inoltre possibile incontrare le due cosplayer internazionali Anastasya Zelenova e Ilona Bugaeva.

Chi era l’artista

Marica Inoue, celebre anche come Marimari-chan, è stata una fumettista e illustratrice giapponese. Nata a Tokyo, ha studiato grafica presso il Visual Communication Design Department della Musashino Art University. Ha poi continuato il suo percorso accademico all’Accademia di Belle Arti di Brera. In Italia, Inoue ha lavorato per Fabbri Editore e Copic Italia, ma non solo: infatti, è stata per diverso tempo la titolare del Corso di Manga dell’Accademia ACME di Milano. Amava partecipare alle fiere e ai festival sul fumetto per conoscere dal vivo i propri fan provenienti da ogni parte del mondo.

La mangaka Marica Inoue era molto attiva e seguita anche sul web. Gestiva infatti una pagina Tumblr sulla quale amava condividere le proprie opere e i retroscena del mestiere.