Marisa Tomei: la sua speranza per il terzo Spider-Man

L'attrice interpreta la zia May nella saga. Ora spiega come vorrebbe che il suo personaggio venisse sviluppato

Mentre concedeva un’intervista per The King of Staten Island, il nuovo film di Judd Apatow che la vede nel cast, Marisa Tomei ha anticipato qualcosa sul prossimo capitolo di Spider-Man. Queste le sue parole sul personaggio che interpreta nella saga, zia May: “Beh, io e Jon Watts abbiamo sempre parlato molto del personaggio come di un’ottima organizzatrice per la propria comunità e spero che quel percorso si espanda e diventi parte del nuovo film”. Vista la popolarità di Spider-Man, Marisa Tomei, alias zia May, è stata adattata innumerevoli volte nel corso degli anni nell’animazione, nei videogiochi e sul grande schermo.

Spider-Man 3 rinviato al 5 novembre 2021

La Sony e i Marvel Studios hanno annunciato lo slittamento di Spider-Man 3 con Tom Holland protagonista. Inizialmente previsto per il 16 luglio 2021, il terzo film di Spider-Man arriverà ora il 5 novembre 2021. Ancora in attesa di un titolo ufficiale, Spider-Man 3 avrebbe dovuto iniziare le riprese in estate. A questo punto non è da escludere che si dia priorità alle riprese di Uncharted, altro titolo dello studio che vedrà come protagonista sempre Tom Holland.

Secondo lo scooper Charles Murphy, la Sony spera di riavviare le riprese di Uncharted a metà luglio. Il tutto mentre i paesi europei iniziano ad eliminare le restrizioni per le produzioni cinematografiche e televisive. Ma lo studio è anche anche desideroso di iniziare la produzione su Spider-Man 3 a settembre o ottobre di quest’anno. Poiché entrambi i film, Uncharted e Spider-Man 3, sono interpretati da Tom Holland, questa sovrapposizione potrebbe causare problemi all’attore che però lo studio e i produttori potrebbero cercare di aggirare. Murphy suggerisce che le scene di Holland in Uncharted potrebbero essere caricate in anticipo nella prima parte del programma di produzione per quel film. In questo modo l’attore potrebbe unirsi a Spider-Man dopo l’inizio della produzione.

