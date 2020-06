I cameo segreti di Mark Hamill in Star Wars sono molti di più

Nei giorni scorsi Mark Hamill, il celebre Luke Skywalker della saga di Star Wars, ha svelato di aver preso parte alla prima stagione di The Mandalorian dando la sua voce al personaggio del droide EV-9D9. L’attore, attraverso Twitter, ha però elencato gli altri show della saga in cui è stato coinvolto.

Hamill ha prestato la sua voce in tutti gli episodi della saga di Star Wars, ad eccezione dei film prequel. Tra questi c’è l’alieno Dobbu Scay ne Gli Ultimi Jedi, mentre ne L’Ascesa di Skywalker, sotto lo pseudonimo di Patrick Willaims, ha prestato la sua voce a Boolio.

Now that @themandalorian secret is out-might as well reveal I am vocally represented in ALL SW films except the Prequels. Thanks to @matthewood for using me in Rogue One, Solo & the Sequels, so I DO have lines in #EpVII. Hint: Look for parts played by Patrick Williams.#TrueStory https://t.co/kRQlo7uub8 — Mark Hamill (@HamillHimself) June 20, 2020

Per quanto riguarda invece Il Risveglio della Forza e gli spin-off Rogue One e Solo, Mark Hamill non ha rivelato quali personaggi ha doppiato. Queste le parole dell’attore attraverso un post: “Ora che il segreto di The Mandalorian è stato rivelato, posso confermare di essere presente vocalmente in TUTTI i film di Star Wars, eccetto i prequel”. Poi arrivano i ringraziamenti: “Grazie a Matthew Wood per avermi usato in Rogue One, Solo e nei sequel. Quindi ho delle battute in Episodio VII! Suggerimento: guardate i ruoli di un certo Patrick Williams…”.

L’attore ha inoltre aggiunto: “Non è mai stata una questione di soldi o di stipendio, l’ho fatto per puro divertimento e per i fan e perché amo le easter egg”.“Ricordavo male il mio pseudonimo, non era Patrick Williams, ma William M. Patrick (come il mio fratello più vecchio e quello più giovane), ma non vi dirò per cosa sta la M”.

It was never about billing (L-#RogueOne R-#Solo) or salary. It was for fun & the fans & because I❤️#EasterEggs! I misremembered my pseudonym as "Patrick Williams"-It was actually "William M. Patrick" (for my older & younger brothers) I'm not telling what the M. stands for. #Guess pic.twitter.com/AOSdsdtD5a — Mark Hamill (@HamillHimself) June 22, 2020

The Mandalorian 2 arriverà ad ottobre

La seconda stagione del live-action firmato Star Wars, The Mandalorian, ha una data d’uscita. Jon Favreau ha confermato la notizia al festival TV ATX durante una conferenza con i suoi colleghi di regia. “Sarà disponibile come previsto su Disney+ in Ottobre. Si baserà su ciò che le persone hanno amato dalla prima stagione. Non sembra la prossima stagione, sembra che il lavoro continui”.