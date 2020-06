Mark Hamill celebra il discorso di John Boyega: ‘Fiero di te’

Mark Hamill ha espresso il suo sostegno al collega John Boyega. L’attore, di recente, si è presentato per una dimostrazione a Hyde Park a Londra, dove ha tenuto un discorso appassionato su Black Lives Matter e ha ammesso di essere disposto a sacrificare la sua carriera, se necessario. “Mai stato più orgoglioso di te, John.” ha scritto Mark Hamill. L’attore ha quindi firmato con “papà” il messaggio, visto il loro consolidato rapporto grazie anche al tempo condiviso nella trilogia di Star Wars.

Never been more proud of you, John. @JohnBoyega

❤️, dad https://t.co/XcXvBcblPG — Mark Hamill (@HamillHimself) June 3, 2020

John Boyega aveva già rilasciato in precedenza una dichiarazione antirazzista su Twitter. L’attore ha stavolta espresso crescente incertezza sulla sua carriera durante il suo discorso a Hyde Park, a Londra, affermando: “Vi sto parlando con il cuore in mano. Ascoltate, non so se avrò ancora una carriera dopo quello che sto facendo, ma vaffanc**lo alla carriera”. L’attore ha inoltre aggiunto: “Alcuni di voi sono artisti, alcuni di voi sono banchieri, altri di voi avvocati, altri ancora possiedono negozi”. Per chiudere con un invito: “Siete importanti, il vostro potere individuale, il vostro diritto individuale è molto, molto importante, possiamo tutti unirci per rendere questo mondo migliore”.

Il discorso è diventato subito virale

Il toccante discorso è diventato subito virale e via social in tantissimi lo hanno appoggiato, a partire dalla LucasFilm. “LucasFilm sostiene John Boyega e il suo messaggio. Quel male che è il razzismo deve finire. Ci impegneremo a essere parte del cambiamento che il mondo necessita da tempo, John Boyega, sei il nostro eroe”. Si legge sul profilo Twitter di “Star Wars”.

L’attore, nell’aprile 2014, viene scelto dal regista J. J. Abrams per interpretare il ruolo di Finn, uno dei protagonisti di Star Wars: Il risveglio della Forza (2015), settimo capitolo della saga di Guerre stellari. Nel 2017 recita nel film The Circle con Emma Watson e Tom Hanks e nel film Detroit di Kathryn Bigelow. Per poi tornare ad interpretare Finn nel ottavo capitolo della saga di Guerre stellari intitolato Star Wars: Gli ultimi Jedi.