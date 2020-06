Mark Hamill discuterà con i fratelli Russo de L’impero colpisce ancora

Nel corso del prossimo episodio della loro serie Pizza Film School, Anthony e Joe Russo avranno come ospite d’onore Mark Hamill. Una ghiotta occasione per discutere ampiamente di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora con l’attore, visto che lo show è giunto al 40° anniversario della sua uscita. Nel teaser ufficiale della prossima puntata si vedono i Russo in compagnia di Hamill e degli sceneggiatori di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely. I registi spiegheranno come il quinto episodio della saga di George Lucas ha abbia influenzato Infinity War. L’appuntamento con Pizza Film School è sul canale Instagram dei Russo il prossimo venerdì alle ore 21:00. Nelle precedenti puntate i due registi hanno discusso di film come Ronin e La casa.

Ricordiamo che L’Impero colpisce ancora, seguito di Guerre stellari, è il secondo film in ordine di produzione. Nel 2010 venne scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America in quanto «film culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo». Nei giorni scorsi Mark Hamill, il celebre Luke Skywalker della saga di Star Wars, ha svelato di aver preso parte alla prima stagione di The Mandalorian dando la sua voce al personaggio del droide EV-9D9. L’attore, attraverso Twitter, ha però elencato gli altri show della saga in cui è stato coinvolto.

Mark Hamill ha svelato i vari cameo in Star Wars

Mark Hamill ha prestato la sua voce in tutti gli episodi della saga di Star Wars, ad eccezione dei film prequel. Tra questi c’è l’alieno Dobbu Scay ne Gli Ultimi Jedi, mentre ne L’Ascesa di Skywalker, sotto lo pseudonimo di Patrick Willaims, ha prestato la sua voce a Boolio. Per quanto riguarda invece Il Risveglio della Forza e gli spin-off Rogue One e Solo, Mark Hamill non ha rivelato quali personaggi ha doppiato. Queste le parole dell’attore attraverso un post: “Ora che il segreto di The Mandalorian è stato rivelato, posso confermare di essere presente vocalmente in TUTTI i film di Star Wars, eccetto i prequel”. Poi arrivano i ringraziamenti: “Grazie a Matthew Wood per avermi usato in Rogue One, Solo e nei sequel. Quindi ho delle battute in Episodio VII! Suggerimento: guardate i ruoli di un certo Patrick Williams…”.