Per Mark Millar è un errore rivelare le identità segrete degli eroi

Negli ultimi anni la figura del supereroe si è evoluta moltissimo e, tra i principali cambiamenti, troviamo l’abbandono parziale del concetto di identità segreta. Sono lontani i tempi in cui ogni eroe doveva combattere per nascondere il proprio vero nome. Sono sempre di più i personaggi dove la sfumatura tra la loro vita in costume e in borghese è davvero sottile. Mark Millar, uno dei più importanti autori di fumetti degli ultimi anni, ha parlato proprio di questo ‘addio’ alle identità segrete, dichiarandosi contrario.

Mark Millar spiega il suo punto di vista sull’importanza delle identità segrete

In una recente apparizione nel podcast World Balloon, lo sceneggiatore ha affrontato questo tema. Lo spunto è la recente rivelazione di Superman del proprio alter ego. Una mossa che sicuramente aiuta a far parlare dell’Uomo d’Acciaio, ma che in generale può essere un problema per il mondo dei fumetti di supereroi. Queste le parole di Millar:

“Penso di essere, da un punto di vista narrativo, un grande fan delle identità segrete. Penso che l’identità segreta sia la componente più importante di tutto ciò che sono i supereroi. È uno dei maggiori errori della Marvel degli anni 2000 aver abbandonato le identità segrete. Le identità segrete sono ciò che rappresenta il lettore e poi diventano l’eroe leggendo le storie.

I ragazzi si identificano con l’uomo e poi hanno la possibilità di vivere queste avventure. Un qualcosa di piuttosto unico per i supereroi, qualcuno che finge di essere un codardo o un dandy. Funziona quando Bruce Wayne finge di essere una persona davvero vuota, l’ultima che penseresti sia Batman. E lo stesso vale per Clark Kent, un tipo che può sbriciolare un diamante, e tuttavia sceglie di spendere otto ore al giorno sedunto a digitare e subire vessazioni e nascondersi dietro un paio di occhiali. Questa è la mitologia. Un dio che sceglie di diventare una persona e lo adoro“.

Voi cosa ne pensate? Concordate con Mark Millar sulle identità segrete? E soprattutto credete che l’autore abbia in qualche modo influenzato questa evoluzione con il suo lavoro su Civil War?