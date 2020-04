Mark Ruffalo ha un’idea per un film su Hulk

Mark Ruffalo interprete di Bruce Banner alias Hulk, ha parlato del personaggio in una recente intervista rilasciata a Variety. L’attore ha esposto alcune idee sul futuro del personaggio, grande protagonista negli Avengers. “C’è un’idea che trovo davvero interessante”, ha esordito, “Non abbiamo abbiamo mai seguito davvero la sua vita. È sempre un po’ in disparte. È un po’ il Rosencrantz e Guildenstern degli Avengers”. Così ha svelato: “Sarebbe interessante esplorare ciò che gli è accaduto in mezzo a tutti questi film”. Ruffalo non ha mai nascosto il desiderio di vedere un crossover tra Hulk e Wolverine. Una ghiotta occasione potrebbe nascere ora che il mutante può essere incluso nel MCU: “Forse Hulk e Wolverine potrebbero incontrarsi”, ha ammesso infatti l’attore.

Ruffalo ha inoltre ricordato il suo primo approccio con i Marvel Studios. All’epoca non era convinto di vestire i panni di Hulk. “Provai a convincerli a non prendermi. Gli dissi, ‘Non so se sono la persona adatta, non ho mai fatto niente del genere'”, ha infatti svelato. L’insistenza di chi voleva ingaggiarlo ha fatto la differenza: “Ma Joss e Robert erano piuttosto convincenti sul fatto che potessi farcela. Ero spaventato. Molto spaventato. L’aspetto tecnologico rende il lavoro molto più complicato”. Alla fine ci è riuscito: “Ho sempre fatico a gestirlo. Ma il mio motto è fai amiche le tue paure. Continua a sfidare te stesso”.



Mark Ruffalo in trattativa per She-Hulk

Ricordiamo che l’attore è in trattativa per un’apparizione in She-Hulk. L’eroina è infatti la cugina dello scienziato che, dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue di quest’ultimo, inizia a sviluppare l’abilità di trasformarsi proprio come lui. Presentare la sua nascita senza la presenza fisica di Bruce Banner non sarebbe impossibile, ma sicuramente sarebbe difficoltoso, per cui la speranza è che le trattative vadano a buon fine. Lo stesso Ruffalo, il mese scorso, ha confermato che sono in corso le trattative per una sua apparizione nello show.