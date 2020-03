Mark Wahlberg paragona Uncharted a Indiana Jones

Sony sta realizzando un adattamento cinematografico del popolare videogioco Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg protagonisti. Proprio quest’ultimo ha paragonato il nuovo show a Indiana Jones. In effetti Uncharted parla di un cacciatore di tesori di nome Nathan Drake che viaggia in tutto il mondo per scoprire misteri storici. Un personaggio che richiama a tutti gli effetti un moderno Indiana Jones. Lo show ha attraversato parecchie battute d’arresto per i continui cambi alla regia. Mark Wahlberg inizialmente era stato scelto per interpretare Nathan Drake. Invece poi il ruolo è stato affidato a Tom Holland e a lui è andato il ruolo di Sully.

Holland entusiasta dello script di Uncharted

Mark Wahlberg si è così espresso su Uncharted: “Le riprese iniziano tra circa due settimane. Nathan e Sully si incontrano, provando non solo a superarsi l’un l’altro, ma anche a iniziare a collaborare”. E ancora: “Sarà molto bello. Mi sento come quando stavo leggendo Indiana Jones o Thomas Crown Affair. Ha questi fantastici elementi di questi film”. Le sue parole dell’attore si uniscono a quelle di Tom Holland che ha definito Uncharted uno dei migliori script che abbia mai letto. La coppia inizierà le riprese questo mese al fianco di Antonio Banderas, Sophia Ali di Grey’s Anatomy e The Chilling Adventures di Tati Gabrielle di Sabrina.

La sceneggiatura è stata scritta da Joe Carnahan, che ha lavorato a Bad Boys For Life, Pride and Glory e Smokin ‘Aces, e sarà diretto da Ruben Fleischer. Variety riporta inoltre che Ruben Fleischer sia ormai vicino a chiudere l’accordo per dirigere la pellicola. Il regista americano è stato recentemente nelle sale con Zombieland – Doppio colpo, sequel del film del 2009 sempre diretto da lui. Prima di questo si è occupato del grande successo di Venom, capace di raccogliere più di 800 milioni di dollari al box office internazionale.