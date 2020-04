Martin Scorsese: il prossimo film ritornerà su Netflix?

Martin Scorsese avrebbe avviato una trattativa con Apple e Netflix per produrre e distribuire il suo nuovo film: Killers of the Flower Moon. Attualmente il progetto, che vede protagonista Leonardo DiCaprio, è in fase di sviluppo presso Paramount che però potrebbe non riuscire a coprire il budget richiesto dal regista. Killers of the Flower Moon dovrebbe infatti costare più di 200 milioni di dollari, per questo Paramount ha consigliato a Scorsese di aggiungere altri partner per avviare il progetto.

Il film è tratto dall’omonimo libro di David Grann

Killers of the Flower Moon è tratto dall’omonimo libro true crime di David Grann. In Italia è edito con il titolo “Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera”. Parla del misterioso omicidio di una tribù di nativi americani negli Anni ’20, e della grande indagine condotta dall’FBI a riguardo, coinvolgendo anche J. Edgar Hoover. Un nome molto noto negli USA proprio per aver diretto l’FBI per quasi cinquant’anni. Il protagonista sarà Leonardo DiCaprio, che aveva interpretato proprio Hoover nel film J. Edgar del 2011, e parteciperà anche Robert De Niro.

Dopo la partnership per The Irishman, Martin Scorsese potrebbe quindi tornare a collaborare con Netflix, ma il regista avrebbe avuto anche contatti anche con Apple. Questa è la seconda volta che Paramount non riesce a soddisfare le richieste finanziare di Scorsese dopo The Irishman. Quest’ultimo è stato infatti acquisito da Netflix dopo che il budget era cresciuto fino ad arrivare a 173 milioni. Ricordiamo che The Irishman ha visto protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Il film è l’adattamento cinematografico del saggio del 2004 L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt, basato sulla vita di Frank Sheeran, riedito in Italia da Fazi Editore nel 2019 col titolo The Irishman.